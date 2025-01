Veneziatoday.it - Il punto sul mercato del Venezia: tutti i nomi in entrata e in uscita

Leggi su Veneziatoday.it

L'apertura della sessione invernale di calcioha iniziato a far circolare parecchinell'orbita del, cionostante nessun nuovo giocatore è per ora stato ufficializzato dalla società. Un nome però è ormai dato per certo: ilsi è assicurato il mediano Cheick Condé, 24enne.