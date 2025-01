Dday.it - Il nuovo robot per le pulizie Roborock ha un braccio meccanico che raccoglie i calzini

Leggi su Dday.it

Dopo i mocio per lavare in pavimenti, l’IA avanzata e i pad che si estendono per pulire anche vicino ai battiscopa arriva una vera rivoluzione nel campo della pulizia domestica. IlSoros Z70 è in grado dire oggetti leggeri, come ciabatte e, rimettendoli al loro posto. Tutto grazie ad un..