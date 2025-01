News.robadadonne.it - Il mullah la rimprovera perché senza velo e lei gli strappa il turbante: il video

Una protesta non cruenta, ma significativa, quella messa in atto da una ragazza all’aeroporto Mehrabad di Teheran, documentata sui social dall’Associazione Femme Azadi e dalla giornalista iraniana Masih Alinejad:ta da unnon indossava il, nelsi vede la giovane prendere ildalla testa dell’uomo per indossarlo.Hier, à l’aéroport Mehrabad de Téhéran, une femme a eu une altercation avec un mollah visiblement au sujet du voile obligatoire. Elle est ensuite aperçue en train d’appeler son mari qui a été arrêté précédemment. La république islamique a fait de l’Iran une prison dans laquelle. pic.twitter.com/t3scNfgu2q— Association Femme Azadi (@femmeazadi) January 6, 2025 La donna, secondo quanto riportato dall’associazione, avrebbe in seguito chiamato il marito, che era già stato arrestato in precedenza, e lei stessa sarebbe stata condotta in manette fuori dall’aeroporto, motivo per cui, spiega ancora Femme Azadi, il suo volto non è stato sfocato.