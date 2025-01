Agrigentonotizie.it - Il fallimento dell'azienda di surgelati Mavis, il pm: "Reati prescritti per 7 imputati"

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non luogo a procedere per avvenuta prescrizione dei: secondo il pubblico ministero Elettra Consoli gli amministratoria Ma.Vi.S. Surgel Srl, di Favara, non hanno provveduto correttamente alla tenutae scritture contabili ma lo hanno fatto in buona fede. Non essendoci stata una.