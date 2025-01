Cataniatoday.it - Il cane antidroga fiuta la coca sotto il materasso: pusher arrestato dai carabinieri

Leggi su Cataniatoday.it

di Giarre hannoun pregiudicato 44enne del posto, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, pur trovandosi agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, riceveva spesso visite a casa. Ihanno così effettuato alcuni servizi di.