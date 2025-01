Sbircialanotizia.it - Il 2025 è l’anno dei ponti, con 6 giorni di ferie 32 di vacanza

Leggi su Sbircialanotizia.it

Tantidi riposo consecutivi grazie alla disposizione deirossi sul calendario di quest'anno L'Epifania ha portato via tutte le feste invernali, ma per quanto riguarda irossi sul calendario l'anno appena iniziato è ottimo per chi vuole programmare viaggi e gite fuori porta. Molte festività infatti cadono inlavorativi permettendo di .