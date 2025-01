Il 2025 è l’anno dei ponti con 6 giorni di ferie 32 di vacanza

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'Epifania ha portato via tutte le feste invernali, ma per quanto riguarda irossi sul calendario l'anno appena iniziato è ottimo per chi vuole programmare viaggi e gite fuori porta. Molte festività infatti cadono inlavorativi permettendo di allungare facilmente i weekend e riposare qualche giorno di seguito in più. Ne .