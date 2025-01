Forlitoday.it - I vincitori di Italia's Got Talent 2020 Andrea Fratellini & Zio Tore al San Luigi con il Trop secret show

Leggi su Forlitoday.it

Comico, prestigiae fantasista eclettico, ma anche e soprattutto ventriloquo e cantante,è un artista unico, noto al grande pubblico per le sue numerose partecipazioni ai programmi televisivi più popolari e soprattutto per aver vinto l'edizionedi's Got