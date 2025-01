Ilpiacenza.it - I parcheggi dei Lidl di via Calciati e via Emilia Pavese rimarranno gratuiti

Leggi su Ilpiacenza.it

L’accesso aidi pertinenza dei supermercatidi viae di vianon può essere a pagamento ma, al contrario, deve essere libero e gratuito per i clienti come stabilito per i, per l’appunto, pertinenziali. Così hanno deciso i giudici del Tar di Parma con.