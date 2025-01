Napolitoday.it - "Ho il Covid, dammi la Tachipirina", poi sputa contro il medico che gliela nega

Ennesima aggressione al personale sanitario denunciata dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate". L’episodio stavolta è avvenuto in piazza del Carmine, ieri mattina, dove un veicolo dell’Asl Napoli 1 Centro prestava servizio d'assistenza per i senza fissa dimora presenti in zona.Nel camper.