Palermotoday.it - Golden Globe, miglior colonna sonora per il film del palermitano Luca Guadagnino

"Emilia Perez" e "The Brutalist" rubano la scena nell'82esima edizione deis, mentre l'Italia resta a mani vuote tanto con "Vermiglio",di Maura Delpero in corsa per gli Oscar 2025, quanto con "Challengers" del, che si limita a un solo premio, quello.