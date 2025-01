Anteprima24.it - Giuseppe Panico arriva ad Avellino: l’ufficialità dalla società

Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1912 comunica di aver acquisitoCarrarese Calcio 1908, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo nel caso di promozione in serie B, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.Nato ad Ottaviano (NA) il 10 maggio 1997 l’attaccante di origini campane è cresciuto nelle giovanili del Genoa. In carriera ha indossato le maglie di Cesena, Teramo, Cittadella, Novara, Juve Stabia, Pro Vercelli, Crotone, Lucchese e Carrarese.In totale tra i professionisti ha collezionato 256 presenze, divise tra serie A, serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C, playoff di serie B e playoff di serie C. L'articoloadproviene da Anteprima24.it.