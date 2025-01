Tg24.sky.it - Giubileo 2025, a Roma mezzo milione di pellegrini hanno varcato la Porta Santa in Vaticano

Leggi su Tg24.sky.it

A sole due settimane dalla solenne apertura delordinario, sono stati già 545.532 ida tutto il mondo cheattraversato ladella Basilica di San Pietro in. Lo rende noto un comunicato stampa del Dicastero per l'Evangelizzazione. Centinaia i gruppi di fedeli guidati dalla croce delchecompiuto il loro pellegrinaggio partendo dalla rinnovata Piazza Pia, passando lungo via della Conciliazione, fino a raggiungere la Basilica. “I gruppi che affollano via della Conciliazione stanno dando una testimonianza imnte e questo è segno anche della grande percezione di sicurezza e protezione che isperimentano nella città die nei paraggi delle quattro Basiliche papali” ha commentato Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, cui è affidata l'organizzazione del