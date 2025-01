Ilgiorno.it - Giallo a Ospedaletto Lodigiano: trentenne trovato morto in una villetta di via Matteotti

(Lodi), 7 gennaio 2025 -sulla morte di undi nazionalità ghanese che, nella tarda mattinata di martedì 7 gennaio, è statoall'interno di unadisabitata in viaad, un immobile trasformato in rifugio. L'uomo era chiuso in una piccola stanza, deceduto probabilmente da alcune ore. Il ragazzo, che lavorava all'interno dello stabilimento Inalca, da alcuni giorni non era più reperibile ed era stata formalizzata la denuncia di scomparsa. Ieri il tragico ritrovamento: una volta all'interno i carabinieri hannoanche altri segni di presenza di altre persone che però non sono state identificate. Il corpo del 30enne è stato trasferito, per volere della procura di Lodi, presso l'istituto di medicina legale di Pavia per far piena luce sulle cause del decesso.