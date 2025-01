Fanpage.it - Germania, coppia ammette l’omicidio due donne ucraine per rapire la figlia neonata

Leggi su Fanpage.it

È iniziato presso il tribunale distrettuale di Mannheim, in, il processo a carico di unadi coniugi che avrebbe ucciso una donna ucraina e sua madre per far passare ladella donna più giovane come proprio.