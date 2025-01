Genova due sorelle precipitano dal quarto piano | una è morta l’altra è grave

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Duedi circa trent'anni sono precipitate daldi una palazzina in via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena. E' successo questa mattina intorno alle 8. Una delle due è, l'altra si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino. La prima ipotesi è che si sia trattato di un .