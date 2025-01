Today.it - "G20", svelata la data di uscita su Prime Video del film action-thriller con Viola Davis

Leggi su Today.it

Suè in arrivo un nuovod'azione con protagonista l'attrice Premio Oscar (per Barriere, nel 2016)(e con una parte anche per la "nostra" Sabrina Impacciatore). Ilsi intitola G20, e di seguito potete trovare le informazioni su trama, cast e