Furti a raffica nel ponte dell' Epifania in occasione dei saldi

La Spezia, 7 gennaio 2024 – Denunce per furto, per violazione di domicilio e danneggiamento, oltre a sanzioni varie. Questo è il bilancio dela compagnia carabinieria Spezia, che ha incrementato i servizi di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire una maggior sicurezza sulle strade. Nel corso dei servizi sono stati denunciati per furto un 23enne spezzino e un 18enne tunisino – senza fissa dimora – per aver sottratto, in due distinti episodi, alcuni capi di abbigliamento in due negozi del centro commerciale Le Terrazze; inoltre un 32enne haitiano – senza fissa dimora – per aver sottratto alcuni generi alimentari da un esercizio commerciale di Porto Venere; infine un 49ennea provincia spezzina, per aver rubato alcuni capi di abbigliamento in un negozio del centro commerciale le Terrazze.