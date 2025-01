Baritoday.it - Fun keys Stocotto live

Leggi su Baritoday.it

Non avere paura del Venerdì 17! I funportano bene! La band offre un repertorio che spazia dal funk al soul e dal pop al rock! Mille colori della musica interpretati in maniera personale!Inoltre si mangia e si beve in maniera strepitosa!Non puoi mancare, divertimento assicurato!E'.