Laspunta.it - Frosinone: partono i lavori per la rete idrica. Ancora disagi su via Marittima e via Aldo Moro.

Leggi su Laspunta.it

“Terminate le festività – fanno sapere dal settore tecnico del Comune di– come comunicato in precedenza, partiranno isullaprincipale della parte bassa (e su una porzione della parte alta) a servizio della Città di, rinnovata con i fondi del Pnrr. L’area di Madonna della Neve fino a de Matthaeis, passando per viae vianella sua interezza, saranno interessate dall’intervento programmato sulla condotta, destinato alla riduzione della dispersione, alla distrettualizzazione dellaper la ricerca delle perdite e all’installazione di speciali sensori per il monitoraggio dei consumi delle utenze.” Questa la nota che arriva dagli uffici comunali. “In vista della realizzazione di tali, che avranno un impatto significativo sul manto stradale, non sono stati quindi calendarizzati interventi di manutenzione sugli asfalti nei tratti interessati.