Feedpress.me - Francia, è morto il leader storico dell'estrema destra Jean-Marie Le Pen

Leggi su Feedpress.me

E’all’età di 96 anniLe Pen , dirigentefrancese, fondatore del Front National. Ne ha dato notizia la famiglia. Padre di Marine, che ne ha ereditato passione e fede politica, è spirato in una struttura in cui era ricoverato da settimane. «Circondato dai suoi cari,Le Pen, è stato richiamato a Dio oggi alle 12», si legge in un comunicato.