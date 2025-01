Calcionews24.com - Francia, Deschamps pronto all’addio alla nazionale: domani l’annuncio

Leggi su Calcionews24.com

La decisione di Didier, allenatore della, sul suo addiotransalpina. Tutti i dettagli in merito Novità importante in merito al futuro di Didiercon la. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il ct non rinnoverà infatti il suo contratto con latransalpina in scadenza dopo il Mondiale del 2026. L’ex .