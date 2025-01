Tvzap.it - Frana in Italia, decide di persone restano isolate

Il maltempo di questi ultimi giorni ha provocato una frana che ha bloccato l'unica strada per arrivare al paese. La situazione al momento è critica perché la terra che ha ceduto è ancora in movimento e molte persone hanno bisogno di assistenza medica. I vigili del fuoco sono sul posto e si stanno pianificando con il Comune le modalità di intervento. Grossa frana a Davagna. Il maltempo ha provocato una frana che ha bloccato l'unica strada per accedere al paesino nell'entroterra di Genova. Rimane isolata la località di Davagna, frazione di Marsiglia. Una grossa frana provocata dalle forti piogge che nelle ultime si è abbattuta in Liguria, ha bloccato via Marsiglia dalle 4 della notte di oggi, martedì 7 gennaio 2025.