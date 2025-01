Puntomagazine.it - Forio d’Ischia: rintracciato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare più di 2 anni di reclusione

Ischia: Arre55enne ucraino per reati di furto, evasione e lesioni a Pubblico UfficialeNella giornata di domenica, ladiha tratto in arresto un 55enne ucraino, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso il 26 novembre 2024Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenutoespiare la pena di 2, 2 mesi e 19 giorni diper reati in materia di furto, evasione, resistenza e lesioni a Pubblico UfficialeL'articolodipiù di 2diproviene da Punto! - Il web magazine.