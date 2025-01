Agrigentonotizie.it - Fondazione Orestiadi senza guida, Pumilia: “Un errore cancellare la meravigliosa esperienza delle Fabbriche”

Leggi su Agrigentonotizie.it

Calogero, ex presidente dellastrettamente legata a Lead Agrigento, il complesso chiaramontano che si trova in via San Francesco e che ospita costantemente variegate iniziative culturali, con un intervento-fiume analizza lo scenario in cui è maturata la.