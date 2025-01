Avellinotoday.it - Fondazione Biogem, la ricercatrice Pratiksha Kavade premiata al PhD Day dell'Università Vanvitelli

La dottoressa indianaè stata selezionata per la presentazione orale del suo progetto di dottorato in Medicina Traslazionale e, a seguitoa presentazione, ha ricevuto sia il premio per la migliore ricerca riservato ai dottorandi stranieri, deciso dalla commissione docente.