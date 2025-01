Vanityfair.it - Filippo Timi: «Non ho più un amore da chiamare, il successo e i soldi non portano la felicità. Ora recito con i D'Innocenzo, ma apro anche un negozietto di abiti vintage»

Leggi su Vanityfair.it

Mentre torna in tv nei panni di un detective a caccia di un serial killer in Dostoevskij, l'attore che si è «attaccato a un sogno» fa con noi un bilancio esistenziale. Tra l'che manca, la mamma a cui «tirare su il morale», un progetto nella moda. E una speranza per il futuro