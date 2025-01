Fanpage.it - Ferrigno 24 anni dopo il dramma di Bertolotti: “Deve decidere lui se concedermi una possibilità”

Leggi su Fanpage.it

Il 19 novembre del 2000 la vita di Francescoe Massimilianocambiò per sempre,l'aggressione di quest'ultimo al suo ex capitano al termine di un Como-Modena. Oggi, 24lancia un appello a: "L'unica cosa che posso dirgli è questa, scritta se possibile a lettere cubitali: 'Scusami'. Deve peròlui seo meno la possibilità di un incontro. Io non posso chiedergli niente".