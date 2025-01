Ilgiorno.it - Ferita da colpo di pistola, in lieve miglioramento la bimba di tre anni

Le prossime ore potrebbero essere determinanti per capire le sorti delladi treche il giorno del primo dell’anno a Gardone Valtrompia ha riportato unagravissima alla testa in seguito a undi arma da fuoco mentre si trovava nella camera da letto dei suoi genitori con la sorellina maggiore. Nel giorno dell’Epifania si è aperto uno spiraglio di luce per la. I medici del reparto di Pediatria dell’ospedale GiovXXIII di Bergamo, infatti, in queste ore stanno decidendo per la diminuzionedella sedazione della piccola. Rendere meno incisivo il trattamento servirà a determinare le risposte della piccola e quindi ad avere una prima ipotesi in merito alle eventuali lesioni. Intanto tutta la famiglia è stata sottoposta all’esame dello stub (presenza di tracce di polvere da sparo sulle mani) per verificare chi abbia maneggiato l’arma da fuoco.