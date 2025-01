Panorama.it - Falsa la lista degli ostaggi di Hamas che vuole restare al potere

Leggi su Panorama.it

Nel fine settimana sono ripresi in Qatar i negoziati per un cessate il fuoco fra Israele e, che erano bloccati ormai da mesi. Il gruppo jihadista palestinese ha fornito ad alcuni media, fra cui BBC e Reuters, ladi 34che sarebbe disposto a liberare in una prima fase. Tuttavia, a un successivo controllo si è scoperto che si tratta di unadel luglio scorso che non è mai diventata ufficiale. Domenica con un comunicato il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, ha affermato detto di non aver ricevuto alcuna, mentre sabato scorsoaveva pubblicato il video di Liri Albag una soldatessa rapita il 7 ottobre 2023. Negli attacchi del 7 ottobre 2023,ha causato la morte di 1.200 persone e preso ino 251 individui. Di questi, 154 sono stati rilasciati o liberati dall'esercito israeliano.