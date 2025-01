Infobetting.com - Everton-Peterborough (FA Cup, 09-01-2025 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Dopo due sconfitte di fila l’è tornato ad avere paura, con un solo punto in classifica in più dell’eventuale retrocessa se il campionato fosse già finito, e per questo motivo cercare una sorpresa (ossia una squadra di Premier League eliminata da una di categoria inferiore) qui forse avrebbe più senso che in Fulham-Watford. Però .InfoBetting: Scommesse Sportive e