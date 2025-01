Ilgiorno.it - “Eva e Petra”, le testimoni dell’eccidio di Buggerru

Uno spettacolo teatrale che parla del potere incontrastabile dell’amicizia. È "Eva e" di Gianna Loy con Fabrizio Passerotti che andrà in scena giovedì alle 21 al Teatro Spazio Centrale di Sondrio. Eva eerano là, quando i soldati fecero fuoco sui minatori in rivolta, a, nell’Iglesiente, una domenica di settembre del 1904. Ci furono tre morti e tredici feriti. Per assistere a questo racconto delicato e vero che parla di adulti e bambini, d’ingiustizia e di lotta la prenotazione è obbligatoria entro 24 ore prima della data via WhatsApp o Telegram al numero 347-8430664 oppure alla mail [email protected] , indicando nome e cognome di ciascuno spettatore.