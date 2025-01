Puntomagazine.it - Ercolano: si presenta a firmare in sella a scooter rubato. 37enne arrestato dai Carabinieri

. Iavevano provato a fermarlo il giorno precedente l’arresto ma era riuscito a far perdere le sue tracceIdella Tenenza dihannoper furto in abitazione M. C.,del posto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, notato daiin pattuglia, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nel centro della cittadina. A darne notizia una comunicazione del Comando Provincialedi NapoliQuando hanno provato a fermarlo, peró, è fuggito a bordo di un’auto, risultata provento di furto. I militari hanno perso le sue tracce ma, il giorno successivo, lo hanno cercato presso il commissariato di Portici-, dove scontava l’obbligo dizione alla polizia giudiziaria.Con la collaborazione degli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno trattenuto fino all’arrivo dei, ilè stato controllato e trovato in possesso delle chiavi di un’abitazione e di un motorino, rubati poco prima presso la residenza del proprietario.