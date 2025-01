Puntomagazine.it - Episodio Epifania Pronto soccorso, Mastella: “Grave, chiesto spiegazioni alla manager”

Esprimo solidarietà al cittadino che ha raccontato, nel giorno dell’, di un’esperienza drammatica vissuta aldel San Pio. Purtroppo il malumore attorno alle prestazioni ospedaliere e in particolare intorno alle condizioni in cui si presta assistenza nel reparto d’emergenza è assolutamente palpabile, nonostante la riconosciuta abilità del personale medico e infermieristico. La vicenda del 6 gennaio, anche in virtù dell’appello che mi è stato direttamente rivolto, ha contorni gravi perché appaiono come violate le elementari condizioni di igiene e dignità. Per questa ragione ho contattato la manager del San Pio Morgante affinché possa fornirmisu origini e cause dell’”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente.Comunicato stampaL'articolo: “manager” proviene da Punto! - Il web magazine.