Viterbotoday.it - Epifania madrilena per gli sbandieratori di Santa Rosa, in Spagna per la “Cabalgata de los Reyes”

Leggi su Viterbotoday.it

Non smette mai di far parlare positivamente di sé il gruppoe Musicida Viterbo che, dal 2 al 6 gennaio, è volato a Madrid per partecipare al celebre evento della “de los”, manifestazione che si svolge ogni anno in tutte le maggiori città spagnole e che.