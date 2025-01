Firenzetoday.it - Empoli, centinaia in piazza per il volo della Befana / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaygremita e tutti col naso all'insù.di persone si sono radunate ieri pomeriggio, 6 gennaio, inFarinata degli Uberti per assistere al 'che per l'occasione si è calata dal campanile