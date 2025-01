Sport.quotidiano.net - Elon Musk interessato al Liverpool, la dichiarazione del padre Errol

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 gennaio – E’ stato ildi, a scatenare di fatto la notizia che l’uomo più ricco del pianeta, il figlio, sarebbeall’acquisizione del. E’ emerso in una intervista a Times Radio.Senior, 79 anni, ha dichiarato inizialmente, e non senza ironia, di evitare commenti circa la volontà didi diventare proprietario dei Reds “per evitare che il prezzo si alzi”; ma poi ha precisato che il figlio “certamente avrebbe questo desiderio, anche se questo non vuol dire che poi comprerà”. Il, capolista di Premier League e del maxi girone di Champions, è una delle società calcistiche più iconiche del mondo. Logico che scateni le mire degli imprenditori dalle maggiori capacità. E’ valutato non meno di sei miliardi di sterline, cifra mostruosa ma in linea teorica del tutto affrontabile da chi,, può contare su un patrimonio di 340 miliardi.