Linkiesta.it - È l’ora della camomilla

Leggi su Linkiesta.it

Un piccolo fiore dai mille usi che, in tempi di abbuffate e di stress, può davvero risultare utile. Laè uno dei rimedi naturali più utilizzati per una grande varietà di scopi, come infuso calmante e digestivo, per predisporre al sonno, per placare lo stomaco in subbuglio, o solo per mettersi in pace con il mondo, con quell’odore e quel sapore che riportano all’infanzia. E, ancora, allevia le infiammazionipelle e delle mucose, gli spasmi muscolari, i disturbi mestruali, il reflusso. Inoltre, si trovano in commercio creme e lozioni lenitive per la pelle o, sul versante più gioioso, liquori. Un intero campionario di impieghi che ne fanno, fin dall’antichità, un classicofarmacopea domestica diffuso in tutto il mondo.Fin dai tempi degli antichi Egizi in effetti, come testimonia il “Papiro Ebers”, datato 1506 a.