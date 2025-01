Vanityfair.it - Dry January: cosa succede quando smetti di bere

Leggi su Vanityfair.it

Migliore qualità del sonno, meno ansia e mente più lucida. E, sul piano della bellezza, una pelle più luminosa, wannahave per tutti. Eccosi dà uno stop al consumo di alcol. Visto che siamo nel mese del virale Sober October, in cui il consumo di vino & Co. è messo all'angolo, l'esperta ci racconta i beauty benefit di una mossa giusta in primis per la salute