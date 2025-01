Oasport.it - Doriane Escane si impone in slalom a Les Diablerets in Coppa Europa, Celina Haller in top 10

È stato unotravagliato a Les(Svizzera) per quanto riguarda ladi sci alpino al femminile: una prima manche spostata di due ore per sistemare la pista dopo l’abbondante nevicata di questa notte e alla fine l’emersione da parte della franceseche ha dominato in lungo e in largo questa prova.aveva concluso in seconda posizione la prima manche con un ritardo di 9 centesimi nei confronti di Danioth, ma nella seconda è stata fantastica: con il penultimo pettorale ha fatto registrare il sesto tempo di run per imporsi con il tempo complessivo di 1:25.06. Per la transalpina è la settima vittoria in carriera indavanti proprio ad Aline Danioth: la svizzera chiude seconda a 94 centesimi.A chiudere il podio c’è la francese Caitlin Mcfarlane a 1”26 che ha fatto una seconda manche straordinaria recuperando la bellezza di sei posizioni: per lei si tratta del primo podio in carriera in