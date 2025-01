Ilpescara.it - Dopo mesi il Pescara perde la vetta e scivola al terzo posto in classifica

Leggi su Ilpescara.it

C'era carbone nella calza della Befana del. Il ko di Sassari in casa della Torres, complice la vittoria 2-1 dell'Entella sul Rimini (prossimo avversario dei biancazzurri) ed il sorprendente pari per 0-0 della Ternana con il Pontedera, in una gara comunque dominata dalle Fere (liguri ed.