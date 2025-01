Liberoquotidiano.it - "Domani la gente lavora!", "Date sti ca*** di numeri!": Affari Tuoi, esplode la rivolta durante la Lotteria | Guarda

La puntata speciale dinon ha collezionato solo successi. Il programma in onda su Rai 1 lunedì 6 gennaio ha sollevato anche qualche critica. Complice l'estrazione dei biglietti vincenti dellaItalia. O meglio, i suoi tempi dilatati. Sì, perché i tagliandi fortunati sono stati estratti intorno a mezzanotte. Un orario non piaciuto ai telespettatori. E tra i commenti sui social si legge: "Sono le 23,30,la. Non possono dare sti ca**o disenza tutto sto teatrino che sembra lo show stupido di una tv privata anni 90? Mi***ia che pa***e stata. Ma soprattutto a chifa ridere sta roba?", scrive un utente alquanto spazientito. E ancora, c'è chi dice che si guarderà l'estrazione con calma il giorno dopo. Una scelta condivisa da diversi: "Si infatti, stessa scelta che farò io tra pochi minuti.