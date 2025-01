Detroit batte Portland in volata, 10 punti per Fontecchio

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Ritorno in pompa magna per Simonenella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 29enne ala piccola pescarese, che aveva saltato le ultime tre gare, esce dalla panchina e aiutaad imporsi insu: di fronte ai 16mila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons sfruttano il parquet amico per piegare i Blazers per 118-115 nonostante i 36di Simons, che vince il duello tra bomber con l’idolo locale Cunningham (32). La quarta affermazione consecutiva per la franchigia del Michigan porta anche la firma di, a referto con 10e 6 rimbalzi in 22 minuti di impiego. Phoenix torna a sorridere a Philadelphia: i Suns espugnano in parquet dei Sixers, privi di Embiid, per 109-99 con 25di Beal, per la prima volta uscito dalla panca.