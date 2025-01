Pianetamilan.it - Derby, Rafa Leao: “Vincere in rossonero è troppo bello”

, giocatore, ha parlato in conferenza stampa dopo ilInter-Milan, finale della Supercoppa Italiana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come sta: "Mi sono emozionato.qualcosa col Milan è molto. Lo Scudetto era stato meraviglioso. Due anni fa contro l'Inter avevamo perso, oggi era una finale personale e collettiva. Ne abbiamo parlato in spogliatoio prima della partita. La squadra ha fatto un lavoro incredibile. Ringrazio il mister: ha portato la mentalità di. Sono tutti contenti e anche io". Se stava bene: "Quando sono arrivato a Riyad, ci siamo messi subito a lavoro per la finale. Le energie e la mentalità ci dicevano che avremmo vinto contro la Juve. Il mister mi chiedeva tutti i giorni come stavo e io non ho mai pensato all'infortunio, ma solo ad aiutare la squadra.