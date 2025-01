Ecodibergamo.it - Delitto in centro a Bergamo: candele e preghiere per Mamadi. Oggi l’interrogatorio

Leggi su Ecodibergamo.it

VIA TIRABOSCHI. Alle 9,30 Sadate Djiram sarà sentito dal gip in carcere: poco prima l’incontro con il suo avvocato. In mattinata anche l’autopsia diTunkara. La comunità del Gambia: «Abbiamo pregato per lui al Patronato».