Damiano David: date già sold out per il tour 2025

MILANO – Il primomondiale di, che da settembrelo vedrà protagonista in oltre 30tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia, registra una partenza da record! Due gli imperdibili appuntamenti previsti in Italia: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Il(prodotto da Vivo Concerti) partirà l’11 settembre da Varsavia, per poi toccare diverse città europee e proseguire poi in Australia e in Giappone. Dal 7 novembre, poi,sarà protagonista di 4 live in Sud America e il gran finale spetta alle 12in Nord America, dove concluderà ilil 16 dicembre al The Fillmore di Washington DC. I biglietti per il Worldsono disponibili suofficial.com.L’annuncio delsegue l’uscita di “Born With A Broken Heart”, secondo brano e primo singolo del nuovo atteso progetto solista di