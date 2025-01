Ultimouomo.com - Cosa sta succedendo tra Dani Olmo e il Barcellona

Quando ilarriva al campo del Barbastro, squadra della Serie D spagnola che ha affrontato in Coppa del Re, viene accolto da una folla composta da giornalisti e curiosi. Tra loro ci sono anche una ventina di giovani tifosi che saltano e si abbracciano al canto didonde está. Già, dove sta? L'unico vero acquisto del mercato estivo delnon scenderà in campo quella sera, ufficialmente perché non più tesserato. In tribuna, durante la partita, c’è il presidente Laporta: sorrisi forzati, bocche cucite, non una parola riguardo questa questione spinosa. D'altra parte, ilnegli ultimi anni è una delle squadre che ha fatto discutere di più per lo stato dei suoi conti. La dirigenza si è sempre mostrata ottimista riguardo la situazione di, e non ha ritenuto di doversi spiegare pubblicamente, convinta che sarebbe stata risolta in tempo.