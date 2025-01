Liberoquotidiano.it - "Cosa sono riuscita a fare grazie a Federica Sciarelli": la rivelazione di Ilary Blasi

Leggi su Liberoquotidiano.it

ho superato i test per Criminologia":lo confessa nel docufilm in cinque puntate "", che sbarca su Netflix il 9 gennaio. La 43enne, in particolare, rivela di aver passato il test d'ingresso all'Istituto di Scienze Forensi di Milano. Sulla laurea, però, mette le mani avanti: "Non so quando avverrà – dice all'Adnkronos – io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poila prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo". Non è un segreto, in effetti, che la conduttrice sia appassionata di crime e che il suo programma preferito sia proprio quello condotto dallasu Rai 3, Chi l'ha visto?. Spesso ha anche condiviso sui social foto in cui si mostra mentre guarda la trasmissione. La, collega e amica della, l'avrebbe seguita e aiutata per i test di Criminologia.