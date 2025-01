Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: mostre ed eventi del 7 gennaio 2025

, 7- L’Epifania tutte le feste si porta via. Il dettosembra concretizzarsi alla perfezione, manon si ferma e propone diversi appuntamenti per far distrarre i cittadini dalla ripartenza della solita vita quotidiana. Ecco quali sono glida non perdere sotto le Torri. C’è ancora tempo per visitare la mostra di Luca Carboni al Museo della Musica. Rio Ari O rimarrà sotto i Portici fino al 9 febbraio ed è aperta al pubblico negli orari di apertura del museo. È ancora possibile anche immergersi nell’arte di Guido Reni alla Pinacoteca Nazionale, dove c’è la mostra temporanea La favola di Atalanta. Guido Reni e i poeti. Alle 20, il Modernissimo guarda Cane randagio di Akira Kurosawa. Alle 21, il cinema The Space proietta Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante con il protagonista Angelo Duro.