Lapresse.it - Corea del Sud, nuovo mandato di arresto per il presidente Yoon

Leggi su Lapresse.it

L’agenzia anticorruzione delladel Sud ha dichiarato di aver ricevuto und’da parte di un tribunale per ilSuk Yeol, attualmente sotto impeachment, dopo che il precedente tentativo era stato bloccato dal servizio di sicurezza presidenziale la scorsa settimana.La settimana scorsa il tribunale del distretto occidentale di Seoul aveva inizialmente emesso undi detenzione pere unseparato per perquisire la sua residenza dopo che egli aveva sfidato le autorità rifiutandosi di presentarsi per un interrogatorio sul decreto della legge marziale del 3 dicembre. Decine di investigatori dell’Agenzia anticorruzione e agenti di polizia hanno tentato di arrestarelo scorso venerdì, ma si erano ritirati dalla sua residenza a Seul dopo un teso braccio di ferro con il servizio di sicurezza presidenziale durato più di cinque ore.